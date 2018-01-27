Fikret Orman’dan Beşiktaş Sompo Japan’a destek! Atiba ve Larin Akatlar’da

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı basketbolcuları yalnız bırakmadı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Akatlar Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Beşiktaş Sompo Japan - Trabzonspor maçını yerinden takip etti. Başkan Orman'ın yanı sıra Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson ve ailesi ile siyah-beyazlı ekibin yeni transferi 22 yaşındaki futbolcu Cyle Larin de müsabakayı tribünden takip etti.

Beşiktaş Sompo Japan - Trabzonspor maçını seyretmek için Akatlar Spor Salonu'na gelen Atiba ve oğlu Noah Hautchinson'a siyah-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdiler.



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