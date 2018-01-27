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’dan ’a destek! Atiba ve Larin Akatlar’da

Başkanı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında oynanan Beşiktaş -Trabzonspor mücadelesine gelerek, mücadeleyi tribünden takip etti.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018 18:53
Fikret Orman’dan Beşiktaş Sompo Japan’a destek! Atiba ve Larin Akatlar’da

Başkanı , siyah-beyazlı basketbolcuları yalnız bırakmadı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Beşiktaş - Trabzonspor maçını yerinden takip etti. Başkan Orman'ın yanı sıra Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu ve ailesi ile siyah-beyazlı ekibin yeni transferi 22 yaşındaki futbolcu Cyle Larin de müsabakayı tribünden takip etti.
Beşiktaş Sompo Japan - Trabzonspor maçını seyretmek için Akatlar Spor Salonu'na gelen Atiba ve oğlu Noah Hautchinson'a siyah-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdiler.

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Fikret Orman’dan Beşiktaş Sompo Japan’a destek! Atiba ve Larin Akatlar’da
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