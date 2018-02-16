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takımından ‘şike’ açıklaması

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Takımı’ndan yapılan açıklamada, şikeden mağdur olan ve şikecilere karşı yasal platformlarda mücadele eden herkesin yanında ve hukuki sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 19:58 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 20:00
Trabzonspor Basketbol takımından ‘şike’ açıklaması

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak yer alan açıklamada,

"Sporun ve adaletin ruhuna aykırı her illegal yapı ve illegal harekete karşı alın terinin ve emeğin savaşını veren kulübümüzün şike ve şikecilere karşı olan tutumu hiç değişmemiştir, bundan sonra da asla değişmeyecektir. 2010-2011'de kupası, emeği ve sevinci çalınan bir camiayı temsil edenlerin aksi bir davranış içinde yer alması da beklenemez. Gerek başkanımız Sayın , gerek yönetim kurulumuz, gerekse de bu şanlı formaya hizmet eden her birey, şikeden mağdur olanların yanında, şike yapan ve şikeyi savunan kişi ya da kurumların karşısında olmaya devam edecektir. Yakın tarihte oynadığımız malum maç esnasında ve sonrasında başkanımız sayın Abiş Hopikoğlu'nun açıklamaları verdiğimiz mücadelenin kanıtıdır. 2010-2011 sezonunda şike yaparak emeğimizi çalanları hedef alan bu açıklamalar sonrasında kulübümüze verilen ağır cezalar dahi bizim duruşumuzu değiştirememiştir. Zira bizler yeryüzünde en değerli varlığın emek ve alın teri olduğunu bilen bir camianın mensuplarıyız. Bu doğrultuda şikeden mağdur olan ve şikecilere karşı yasal platformlarda mücadele eden herkesin yanında ve hukuki sürecin takipçisi olduğumuzun bilinmesini isteriz. Sportif yargının en üst mercisi olan CAS'ın 28.08.2013 tarihli 3256 dosya numaralı kararında açıkça söylendiği gibi şikecisiniz" ifadelerine yer verildi.

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Trabzonspor Basketbol takımından ‘şike’ açıklaması
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