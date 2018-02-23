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Kanarya evinde çok farklı

, ’nde Olimpia Milano’yu farklı mağlup ederek sahasındaki üst üste altıncı maçından da zaferle ayrıldı

Giriş Tarihi: 23.2.2018
Kanarya evinde çok farklı
23.hafta maçında Doğuş Milano'ya şans tanımadı: 89-70. A Milli Takım'da bulunan Dixon ve Melih'in yanı sıra sakat olan Datome'den yoksun olan Kanarya, Vesely ve Ahmet ile pota altında etkili olduğu ilk çeyreği 23-20 üstün tamamladı. Sarılacivertliler, rakibine darbeyi ikinci çeyrekte vurdu ve hızlı hücumlarla bulduğu sayılarla devreye 48-33 üstün girdi. İkinci yarıya Fenerbahçe durgun başlarken, skor 49-38'e geldi. Obradovic'in bu anda aldığı mola sonrası sarı-lacivertliler, ilk yarıdaki ritmini yakaladı ve son çeyreğine 65-48 üstün başladığı maçtan 89-70 galip ayrıldı. Fenerbahçe, 16'ncı galibiyetini alırken, Milano 16. kez mağlup oldu.
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Kanarya evinde çok farklı
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