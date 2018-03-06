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'dan 12 sayı

'de milli basketbolcu 'ın 12 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle oynadığı maçta , 'ı 112-90 yendi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 11:23
Cedi Osman'dan 12 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde () milli oyuncu 'ın forma giydiği , sahasında 'ı 112-90 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Cavaliers'ın Pistons'ı 112-90 mağlup ettiği mücadelede kenardan gelip 22 dakika süre alan Cedi Osman, 12 sayı, 6 ribaunt, 2 asistlik performansıyla takımının 37. galibiyetinde etkin rol oynadı.

Doğu Konferansı üçüncüsü Cavaliers'ta LeBron James 31 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Larry Nance Jr 22 sayı, 15 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Arka arkaya 3. olmak üzere 35. mağlubiyetini yaşayan Pistons'ta Blake Griffin 25 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Andre Drummond 15 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi.

SPURS, GRİZZLİES'A ÜST ÜSTE 14. MAĞLUBİYETİNİ YAŞATTI

San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies'ı konuk ettiği maçı 100-98 kazanarak rakibine peş peşe 14. mağlubiyetini yaşattı.

Bu sezon 37. galibiyetini elde eden Spurs'te Tony Parker 23, Davis Bertans 17, Danny Green 14 sayı attı.

Grizzlies'ta Marc Gasol'un 23 sayı, 10 ribaunt, Dillon Brooks'un 21 sayı, 4 ribaunt ve JaMychal Green'in 14 sayı, 15 ribauntluk performansları sezonun 45. yenilgisini önleyemedi.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 112-90

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 92-89

Miami Heat-Phoenix Suns: 125-103

Chicago Bulls-Boston Celtics: 89-105

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 100-98

Utah Jazz-Orlando Magic: 94-80

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 103-108

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Cedi Osman'dan 12 sayı
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