Pınar Karşıyaka, PAOK deplasmanında kayıp

PAOK Sports Arena'daki maçta temsilcimizden D.J. Kennedy 16, Perry Jones 13 sayıyla oynadı.

Maçın başında hücumda sorun yaşayan temsilcimiz 7 sayı geriye düşüp ardından oyuna ortak olmaya çalıştı. İlk 10 dakika 20-16 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı. İkinci periyotta Metin'le 20-20 eşitliği yakalayan Pınar Karşıyaka, aynı oyuncunun devrenin bitimine 2 dakika 42 saniye kala serbest atıştan bulduğu sayılarla 33-32 öne geçti. İlk yarı 2 sayı farkla, 39-37 PAOK üstünlüğüyle sonuçlandı. Devrenin ardından üçüncü periyotta kötü bir hücum performansı sergileyen yeşil kırmızılılar, yalnız 7 sayı bulup rakibe 16 sayı şansı tanıdı. Farkın 12 sayıya kadar çıktığı periyot 55-44 sonuçlandı.

Son periyoda da PAOK'un sert savunması karşısında tutuk başlayan temsilcimiz bir ara 19 sayı geriye düştü. Periyodun son dakikalarında Berk ve Wood'un 5'er sayısıyla farkı kapatmaya başlayan Kaf-Kaf, bitime 2 saniye kala Jones'un 3 sayılık basketiyle farkı 6 sayıya indirdi. Maç 74-68 PAOK üstünlüğüyle bitti.

PAOK TRİBÜNLERİNDEN KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATLAR

Selanik ekibinin taraftarları, maçın bazı bölümlerinde ülkemize yönelik küfürlü tezahüratlar yaparak terör örgütü PKK lehine slogan attı. Son periyotta bir ara 19 sayı farkla geriye düşmesine rağmen salondan 6 sayı farkla yenik ayrılan Kaf-Kaf, rakibini 14 Mart Çarşamba günü ev sahibi olacağı rövanşta ağırlayacak. Karşıyaka, PAOK'u en az 7 sayı farkla yendiği takdirde adını çeyrek finale yazdıracak.