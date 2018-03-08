Ergin Ataman: "Hedefimiz ligde şampiyon olmak"

THY Euroleague'in 25. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Maccabi Fox Tel Aviv'e 94-81 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rakibe çok fazla hücum ribaundu verdiklerini söyleyen Ataman, "Rakibimiz maçı fiziksel olarak kazandı. Maccabi'ye çok fazla hücum ribaundu verdik. Dış atışlarda da yüksek yüzde ile oynadılar. Bizim maçı kaybetmemizin sebebi kötü savunma yapmamızdı. Her çeyrekte 20'den fazla sayı ürettiler. Hücumda kötü değildik ama savunma yapamadık. Maçı savunmada kaybettik. Savunmada yapılan hatalar sonucu belirledi" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ LİGDE ŞAMPİYON OLMAK"

Tecrübeli başantrenör, hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu ifade ederek, "Sezona kötü başlandı. Takımın motivasyonu iyi seviyede değil. Anadolu Efes sıra dışı bir sezon geçiriyor. Yaz ayında yapılacak transferlerle seneye Avrupa Ligi'nde daha iyi olacağız. Hedefimiz lige odaklanıp şampiyon olmak" açıklamasını yaptı.

DOĞUŞ'UN DURUMU MR'DAN SONRA NETLEŞECEK

Ataman, Doğuş Balbay'ı geçirdiği hafif sakatlık sebebiyle oyundan aldığını ifade ederek, başarılı basketbolcunun durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağını söyledi.

Mücadelenin ardından Maccabi Fox Tel Aviv Başantrenörü Neven Sphajia ise şu ifadeleri kullandı "Çok iyi bir maç çıkarttık. Yüzde 62 gibi bir oranla atış yaptık. Bu akşam gerçekten çok iyi üçlükler çıktı. O yüzden takımımı tebrik ediyorum. Anadolu Efes'in bize Tel Aviv'de yaptığını biz burada onlara yaptık. Birçok üçlük attık. Bu yüzden maç bizim için çok önemliydi" şeklinde konuştu.