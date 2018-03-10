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'ın büyük talihsizliği!

, takımı 'ın, ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018 14:17
Cedi Osman'ın büyük talihsizliği!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden 'ta forma giyen milli basketbolcu sakatlandı.

Milli oyuncu, takımının deplasmanda 'a 116-102 kaybettiği son karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan erken çıkmak zorunda kaldı.

Sakatlığı hakkında ABD basınına açıklamada bulunan 22 yaşındaki milli basketbolcu, "Maç sırasında koşmaya çalışırken kasığımda bir ses duydum. Çok acıdı ve koşamadım. Yürürken ayağımı kaldırdığımda ağrı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yapılacak detaylı sağlık kontrolünün ardından milli oyuncunun tedavi süresi belli olacak.

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Cedi Osman'ın büyük talihsizliği!
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