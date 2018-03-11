Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Darüşşafaka, Beşiktaş'ı son çeyrekte geçti

, Beşiktaş'ı son çeyrekte geçti

'nin 20. haftasında üçüncülük mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde sahasında 'ı 74 - 67 mağlup etti.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2018 18:18 Güncelleme Tarihi: 11.3.2018 18:29
Darüşşafaka, Beşiktaş'ı son çeyrekte geçti

'nin 20'nci haftasında sahasında 'ı 74 - 67 mağlup etti. Bu sonucun ardından Darüşşafaka 13'üncü galibiyetini alırken, Beşiktaş Sompo Japan ise 6'ncı kez sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 28 sayıyla Darüşşafaka'dan Scottie Wilbekin oldu.

SALON: Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, İsmail Aydın, Halit Can Cihan
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 28, Muhammet Baygül, Okben Ulubay 8, Johnson 14,Eric 2, Cummings 9, Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Aldemir 7, Kidd 6
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 10, Strawberry 23, Erkan Veyseloğlu 7,Clark 15, Sertaç Şanlı 2, Diebler, Weems 6, Lalanne 4, Kenan Sipahi, Semih Erden,Can Maxim Mutaf
1'İNCİ PERİYOT: 18-17
DEVRE: 38-32
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-49

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Darüşşafaka, Beşiktaş'ı son çeyrekte geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN