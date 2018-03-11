Ergin Ataman: "Bu sezon şampiyon olacağız."

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, Trabzonspor'un çok iyi direnç gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her ne kadar play-off sınırında olmasa da Trabzonspor, ligin en çok sayı atan takımı. Karşılaşmaya istediğimiz sertlikte başlamayınca boş şutları buldular. Kısa oyuncuları ciddi dış atış isabeti yakaladı. İkinci yarı daha iyi savunma yaptık. Geri düştükten sonra savunmayı artırıp zor da olsa maçı kazanmayı başardık. Basamakları yavaş yavaş tırmanıyoruz. Ligde 3. sırada olan takımla aynı galibiyet sayısına geldik. Ligi ilk 3 sırada bitirip bu sezon şampiyon olacağız."

OZAN BULKAZ: "KAZANABİLİRDİK."

Trabzonspor Başantrenörü Ozan Bulkaz, çok iyi mücadele ettiklerini ancak basit hatalar yaparak karşılaşmayı kaybettiklerini dile getirdi.

Oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı kutlayan Bulkaz, "Anadolu Efes deplasmanında nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Hem mücadele hem de oyun anlayışımız üst düzeydi. Son bölümde basit hatalar ve McCollum'un el üstünden attığı üç sayılık basket ile maç Anadolu Efes lehine döndü. Maçın büyük bölümünde öndeydik. Karşılaşmayı biz de kazanabilirdik. Böyle oynarsak hedefimize ulaşırız." ifadelerini kullandı.