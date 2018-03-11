Fenerbahçe Doğuş 74-69 Pınar Karşıyaka

Karşılaşmanın ilk 4 dakikasını Banic, Kennedy ve Berk'in basketleriyle 8-4 üstün geçen Pınar Karşıyaka önünde Thompson, Ali Muhammed ve Wanamaker'la 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Doğuş, son 3 dakikaya 12-8 önde girdi. Son dakikasına 12-12 eşitlikle girilen ilk periyodu Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker'ın 3 sayılık basketiyle 15-12 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında Melih Mahmutoğlu ile üst üste 3 sayılık basketler bulan Fenerbahçe Doğuş, 13. dakikada farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 25-17. Pınar Karşıyaka yakaladığı 7-0'lık seriyle farkı 1 sayıya (25-24) indirse de konuk ekip 3 sayılık basketlerle 19. dakikada farkı tekrar 8 sayıya çıkardı: 34-26. Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 34-29 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta 25. dakikada farkı 1 sayıya kadar (42-41) indiren Pınar Karşıyaka, 27. dakikada beraberliği sağladı: 44-44. Melih Mahmutoğlu ve Guduric ile 7-0'lık seri yakalayan ve 51-44 öne geçen Fenerbahçe Doğuş, periyodu 55-49 galip tamamladı.

Son periyoda Berk ve Jones'un basketleriyle 6-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka'nın aradaki farkı 1 sayıya (55-54) indirdiği müsabakada ev sahibi ekip Kennedy'nin faul atışından bulduğu sayıyla 59-58 öne geçti. Son 4 dakikaya Berk'in 3 sayılık basketiyle 62-60 üstün giren Pınar Karşıyaka önünde Fenerbahçe üstünlüğü tekrar ele geçirdi. Son dakikaya 72-66 önde giren Fenerbahçe Doğuş, müsabakadan 74-69 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda Berk Uğurlu ile Sinan Güler arasındaki mücadelenin ardından top dışarı çıktı. Maçın hakemleri topu Fenerbahçe Doğuş'a verse de Sinan Güler topun kendisinden çıktığını söyledi ve hakemin kararını değiştirdi.

Müsabakanın üçüncü periyodunda küfürlü tezahüratlar nedeniyle anons yaptırıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Halil Baldemir, Serhat Büker

Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 11, Erdi Gülaslan, Kennedy 22, Jones 10, Banic 12, Alp Karahan 1, Metin Türen 8, Wood 5

Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed 3, Nunnally 12, Guduric 11, Thompson 4, Vesely 6, Ahmet Düverioğlu 2, Wanamaker 16, Melih Mahmutoğlu 14, Sinan Güler, Melli 6

1. Periyot: 12-15

Devre: 29-34

3. Periyot: 49-55