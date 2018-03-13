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Brose Bamberg maçı öncesi sakatlıklardan dertli

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında 15 Mart Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Brose Bamberg ile karşılaşacak 'in başantrenörü , prestij maçı da olsa kazanmak istediklerini belirtti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 19:51 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 19:51
Ergin Ataman Brose Bamberg maçı öncesi sakatlıklardan dertli

, mücadelenin iki takım için de prestij niteliği taşıdığını belirterek, karşılaşma hakkında şunları kaydetti:

"Yine de tabii ki biz kazanmak istiyoruz. Türkiye Ligi'ndeki performansımızı THY Avrupa Ligi'ne yansıtmakta sıkıntı çekiyoruz. Özellikle Zoran Dragic'ten sonra Krunoslav Simon'un da yine bu maçta da oynayamayacak olması bizi rotasyonda ve klasik oyun düzenimizde zorluyor. Ama lig kadromuzla Almanya'dan galibiyetle dönmeye çalışacağız."

Lacivert beyazlı ekibin genç oyuncusu Yiğitcan Saybir de THY Avrupa Ligi'nde her maçın önemli olduğunu vurgulayarak, "Her maç zorlu geçiyor, Brose Bamberg maçı da zorlu bir deplasman karşılaşması olacak. Hedefimiz bu maçtan galibiyet ile ayrılmak. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."değerlendirmesini yaptı.

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Ergin Ataman Brose Bamberg maçı öncesi sakatlıklardan dertli
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