Ufuk Sarıca "Favori değildik"

BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıca, maç içerisinde bazı bölümlerde çok telaşlı hücum ettiklerini vurgulayarak, "Maalesef istediğimiz şekilde oynayamadık. Skoru bir türlü kıramadık. Rakibimiz bizden daha iyiydi. Turu geçmeyi hak ettiler. Onları kutluyorum." dedi.

Karşılaşma boyunca kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür eden Ufuk Sarıca, "Maçın en kritik anları iki devrede de son bölümlerdi. Yanlış seçimlerimize rakibimiz sayılarla karşılık verdi. Maçın sonunda da üst üste top kayıpları yaparak geriye düştük. Daha tecrübeli olmalıydık. Maalesef tecrübeli oyuncularımız yoktu. Boş atışları da değerlendiremedik. Kötü zamanda yakalandık. Tabii bu mazeret olamaz." diye konuştu.

Turnuvada hiçbir zaman favori olmadıklarının altını çizen deneyimli başantrenör, şunları kaydetti:

"Biz favori değildik. Bunu kabul edelim. Geçen sene sürpriz yapmıştık. Herkes bizden iyi şeyler bekliyor. Bu da baskı yaratmış olabilir. Daha ileriye gidebilirdik. Sakatlıklar ve hastalıklar bizi olumsuz etkiledi. Bunlar mazeret değil ama bir etken."

KORNER: "İKİ MAÇI DA ÜSTÜN OYNADIK"

Alman takımı medi Bayreuth'un başantrenörü Raoul Korner, iki maçta da iyi oynayarak turu geçtiklerini söyledi.

Müsabakanın ardından kısa bir açıklama yapan Korner, "İki maçı da üstün oynadık. Takımımı tebrik ediyorum. Beşiktaş çok iyi, sert bir takım. Planladığımız her şeyi sahaya uyguladık. Bizim için tarihi bir maç. Çünkü medi Bayreuth, tarihinde son 8'e hiç kalamamıştı. Bunu başardık. Çok mutluyuz." şeklinde konuştu.