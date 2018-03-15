TOFAŞ'ın genç oyuncusu Berkan Durmaz sakatlandı

2017-2018 sezonunda hem TOFAŞ hem de çifte lisansla Sigortam.net Bakırköy Basket forması giyen Berkan Durmaz, Bakırköy Basket'in dün Türkiye Basketbol Ligi'nde Halk Enerji Ted Kolejliler ile oynadığı karşılaşmada sakatlandı.

Berkan'ın bugün çekilen MR'ı sonucu sol el bileği 'skafoid' kemiğinde kırık tespit edildiği belirtilirken, 6 - 8 hafta arası parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak 1997 doğumlu oyuncu için TOFAŞ da geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Bu sezon TOFAŞ formasıyla çıktığı 9 lig karşılaşmasında ortalama 7.1 dakika süre alan Berkan, 2.4 sayı ve 1.6 ribaund ortalamalarıyla oynarken Sigortam.net Bakırköy Basket forması giydiği 15 Türkiye Basketbol 1. Lig maçında 9.3 sayı ve 5.4 ribaund ortalamaları yakaladı.