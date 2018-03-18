Fenerbahçe, Daçka'yı rahat geçti

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 18. galibiyeti elde etti. Yeşil-siyahlılar ise 8. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Darüşşafaka, Eric'in kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 7-6 üstün geçti. İki ekip de pota altından karşılıklı sayılar bulurken ilk çeyrek 18-18 eşitlikle sona erdi.

İkinci çeyrekte hücumda etkili olan Fenerbahçe Doğuş, Vesely'nin sayılarıyla 14. dakikayı 27-22 üstün tamamladı. Sarı-lacivertliler, hücum fırsatlarını değerlendiremeyen Darüşşafaka karşısında 18. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 40-30. Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 45-36 önde gitti.

İkinci yarıya Johnson'un etkili oyunuyla 10-0'lık seriyle başlayan Darüşşafaka, 24. dakikanın içinde yeniden öne geçti: 45-46. Ardından mola dönüşü savunmayı sertleştiren ve 9-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler, 27. dakikayı 8 sayı (54-46) farkla önde tamamladı. Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 62-54 üstün girdi.

Son çeyrek de karşılıklı sayılarla başladı. Eric'in sportmenlik dışı faulü sonrası sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, 36. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 71-60. Kidd'in dış atışlardan bulduğu sayılarla Darüşşafaka farkı azaltsa da Fenerbahçe Doğuş, sahadan 76-69 galip ayrıldı.

Karşılaşma öncesi salondaki ekranlarda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video yayınlandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Serdar Ünal, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 8, Melih Mahmutoğlu 5, Nunnally 11, Vesely 11, Ahmet Düverioğlu 7, Ali Muhammed, Sinan Güler 2, Sloukas 6, Datome 17, Melli 9

Darüşşafaka: Wilbekin 6, Muhammed Baygül 2, Sant Roos 4, Eric 3, Emircan Koşut 3, Furkan Aldemir 11, Johnson 11, Kartal Özmızrak 7, Okben Ulubay 3, Kidd 16, Cummings 3, Doğuş Özdemiroğlu

1. Periyot: 18-18

Devre: 45-36

3. Periyot: 62-54



Beş faulle çıkan: 35.34 Eric (Darüşşafaka)

OBRADOVİC: "AGRESİF OYNADIK VE DARÜŞŞAFAKA'YI 18 TOP KAYBINA ZORLADIK"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Darüşşafaka'yı 76-69 yenen Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, maçta agresif oynadıklarını ve rakibi top kayıplarına zorladıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, Darüşşafaka ile oynadıkları maçların hep zor geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"THY Avrupa Ligi maçından iki gün sonra oynayacağımızın bilincindeydik. Oyuncularım için de kolay olduğu söylenemez. Çok iyi reaksiyon verdiler. Onlara, agresif oynamaları ve rakibi top kayıplarına zorlamaları gerektiğini söyledim. Agresif oynadık ve Darüşşafaka'yı 18 top kaybına zorladık. Üçüncü çeyreğin başı dışında iyi oynadık. Darüşşafaka sonuna kadar savaşan bir takım. Bugün de aynı şekilde oynadılar."

THY Avrupa Ligi'nde 20 Mart Salı günü Maccabi FOX ile önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan Sırp başantrenör, "Tüm taraftarlarımızı bu maça davet ediyorum. Sıralama açısından çok önemli bir maç. Onlara karşı iyi hazırlanacağız. Hızlı hücumlarda sayılar bulan ve yüksek üç sayı isabeti bulan bir ekibe karşı oynayacağız. Bire birde çok iyi oynayan oyuncuları var. Buna hakim olup onları durdurmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

BLATT: "OYUNCULARIN ÇOĞUNU YORMAK İSTEMEDİK"

Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt ise Fenerbahçe Doğuş'un kazanmayı hak ettiğini dile getirdi.

Karşılaşmada çok iyi mücadele ettiklerini belirten Blatt, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Doğuş çok iyi oynadı. Maçı kazanmayı hak ettiler. Bu maçı kazanmayı planlamıyorduk. Normal sezonda iki kez Fenerbahçe Doğuş ile karşılaştık ve birini kazandık. Bu yeterli. Salı günü bu maçtan daha önemli bir müsabakaya çıkacağız. Bu söylediklerim Fenerbahçe'ye saygısızlık olarak algılanmasın. Bana göre Avrupa'nın en iyi takımlarından birine 7 sayıyla kaybetmek de başarı. Oyuncuların çoğunu yormak istemedik. Önümüzdeki maça hazırız. Bizden daha fazla enerji koyduklarına katılmıyorum. Genel olarak takımımdan memnunum."