Chris Paul takım arkadaşının cezasını ödeyecek

NBA'de şampiyonluğun en önemli adaylarından Houston Rockets, play-off savaşı veren Minnesota Timberwolves'ı 129-120 mağlup ederken karşılaşmanın son çeyreğinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanmıştı.

Karşılaşmanın bitimine 10 dakika kala takım Timberolves'tan Gorgui Deng, Rockets oyun kurucusu Chris Paul'ü itmiş; Green de bunun üzerine Deng'i iterek oyundan ihraç edilmişti.

Maç sonrasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Chris Paul, Green'in herhangi bir ceza alması halinde bu cezayı kendisinin ödeyeceğini söyledi.

Olay anını anlatan Gerald Green ise "Takım arkadaşım için orada olmak istedim. Bir şeyler olduğunu gördüm ve reaksiyon gösterdim. Dersimi de aldım. Oyundan ihraç edildim. Bir daha böyle bir şey yapmamaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.