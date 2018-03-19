Fener ligde rakipsiz

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin lideri Fenerbahçe Doğuş, ligin ilk yarısında yenildiği Darüşşafaka'yı 76-69 mağlup ederek, 18'inci galibiyetini aldı. İlk periyodu 18-18 biten mücadelenin ikinci periyodunda Vesely ve Datome ile etkili olan F.Bahçe devreyi 45-36 önde bitirdi. İkinci yarıya konuk ekip 10-0'lık seri ile başlasa da mola dönüşü 9-0'la tekrar üstünlüğü ele alan sarı-lacivertliler, son bölüme 62-54 üstün girdiği mücadeleden 76-69 galip ayrıldı. Diğer sonuçlar: Dİ Büyükçekmece-Galatasaray Odeabank: 77-86, Yeşil Giresun Belediye-Anadolu Efes: 91-87.

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