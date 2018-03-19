Muratbey Uşak, Aziz Bekir'le yollarını ayırdı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak'ta başantrenör Aziz Bekir'in sözleşmesi feshedildi.

Muratbey Uşak Kulübü Başkanı Ali Rıza Çümen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başantrenör Aziz Bekir'in sözleşmesinin feshedildiğini söyledi.

Bekir'e kulübe yaptığı katkıdan dolayı teşekkür eden Çümen, "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yolumuza yardımcı antrenör Mustafa Mavili ile devam edeceğiz. Aziz Bekir hocamıza teşekkür ediyor, meslek hayatında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sezona Ozan Bulkaz yönetiminde başlayan Muratbey Uşak, 18 Aralık 2017'de Bulkaz'ın istifa etmesi üzerine Aziz Bekir'le anlaşmıştı.