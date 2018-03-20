Maccabi Başantrenörü Neven Spahija: “Ciddi kalite farkı vardı”

Fenerbahçe Doğuş'a deplasmanda 87-73 mağlup olan Maccabi Fox Tel Aviv'de Başantrenör Neven Spahija, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Spahija şöyle konuştu "Maalesef takımım kaybetti. Çok iyi dakikalar vardı ve bundan mutlu olabiliriz ancak önemli olan 40 dakika boyunca aynı seviyede oynamak. Fenerbahçe ile bizim aramızda hem savunmada hem hücumda çok ciddi farklar var. İçeride durdurabilsek bu kez dışarıdan atıyorlar. Bu da Fenerabahçeli oyuncuların kalitesini gösteriyor. Aramızda kalite farkı vardı. Obradovic'i muhteşem basketbol için tebrik ediyorum. Gerçekten kazanmayı hak ettiler. Çok yeni bir takımız. Şu ana kadar ilk 8'in içinde kalmayı başardık. Son 2 maçta bunu kaybettik. Şu anda bu noktanın dışındayız ancak kalan 3 maçta da bunun için savaşacağız. En önemlisi evimizdeki Panathinaikos maçı. Bu maça çok önem veriyoruz"