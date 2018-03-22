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Galatasaray final için ilk adımı attı

yarı final turunun ilk karşılaşmasında Galatasaray, İspanyol ekibi 'yı sahasında 69-62 mağlup ederek final yolunda önemli bir avantaj elde etti.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 21:35
Galatasaray final için ilk adımı attı

yarı final turu ilk maçında Galatasaray, sahasında İspanyol temsilcisi 'yı 69-62 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, Perfumerias Avenida ile yarı final turu rövanş maçını 28 Mart Perşembe saat 21.30'da Pabellon Arena'da oynayacak.

Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Gentian Cici xx, Maka Kupatadze xx, Uros Nikolic xx
Galatasaray: Olivia Epoupa xx 7, Işıl Alben xx 10, Kaela Davis xx 11, Jelena Dubljevic xxx 15, Gintare Petronyte xx 12, Allie Quigley xx 8, Ewelina Kobryn 6, Gizem Başaran x, Meltem Yıldızhan x, Tuğba Taşçı x
Başantrenör: Marina Maljkovic
Perfumerias Avenida: Angelica Robinson xxx 17, Krisi Tijana Givens x 2, Silvia Dominguez x 6, Adaora Elonu x 6, Erika De Souza x 1, Laura Gil xx 7, Kim Mestdagh xx 12, D'Andra Moss xx 11, Maria Asurmendi x, Laura Nicholls x
Başantrenör: Miguel Angel Ortega
1. Periyot: 18-18
Devre: 36-30 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 53-48 (Galatasaray lehine)

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Galatasaray final için ilk adımı attı
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