Darüşşafaka - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda

7DAYS Eurocup yarı final serisi ikinci maçında temsilcimiz Darüşşafaka, Bayern Münih karşısına çıkacak. 3 maç üzerinden oynanan ve 2 galibiyet alanın adını finale yazdıracağı eşleşmede ilk maçı evinde 76-74 kazanan Darüşşafaka alacağı bir galibiyetle final biletini alabilir.
MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA
TSİ. 22.00'da başlayacak karşılaşma Tivibu Spor ekranlarından yayınlanacak.
Olası bir Bayern Münih galibiyeti halinde serinin üçüncü maçı 28 Mart Çarşamba günü Darüşşafaka ev sahipliğinde oynanacak.