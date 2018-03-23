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- maçı saat kaçta, hangi kanalda

, 7DAYS yarı final serisi ikinci maçında bu akşam Almanya temsilcisi 'in rakibi oluyor. Karşılaşmanın saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.3.2018 18:32
Darüşşafaka - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda

7DAYS yarı final serisi ikinci maçında temsilcimiz , karşısına çıkacak. 3 maç üzerinden oynanan ve 2 galibiyet alanın adını finale yazdıracağı eşleşmede ilk maçı evinde 76-74 kazanan Darüşşafaka alacağı bir galibiyetle final biletini alabilir.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

TSİ. 22.00'da başlayacak karşılaşma Tivibu Spor ekranlarından yayınlanacak.

Olası bir Bayern Münih galibiyeti halinde serinin üçüncü maçı 28 Mart Çarşamba günü Darüşşafaka ev sahipliğinde oynanacak.

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Darüşşafaka - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda
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