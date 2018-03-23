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'nın finaldeki rakibi

ULEB Avrupa Kupası yarı finalinde Bayern Münih'i eleyen 'nın finaldeki rakibi Rusya'nın takımı oldu.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 01:17
Darüşşafaka'nın finaldeki rakibi Lokomotiv Kuban

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 'nın finaldeki rakibi Rus temsilcisi oldu.

Almanya temsilcisi Bayern Münih'i yarı finalde iki maçta da yenen ve finale yükselen Darüşşafaka, Rus temsilcisiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

Yarı finalde İtalyan ekibi Grissin Bon Reggio'yu sahasında 82-65 yenen Lokomotiv Kuban, ikinci maçı da deplasmanda 79-69 kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi ve finale çıktı.

İki galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinin ilk maçı, 10 Nisan'da oynanacak.

ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan takım, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

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Darüşşafaka'nın finaldeki rakibi Lokomotiv Kuban
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