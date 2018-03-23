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İlk 4 tamam

, Belgrad’da Kızılyıldız’ı farklı yenerek ’nde 28. maçında 20. galibiyetini alarak normal sezonu ilk 4’te bitirmeyi garantiledi. Kanarya böylece play-off’ta saha avantajına sahip olacak

Giriş Tarihi: 23.3.2018
İlk 4 tamam
Doğuş, 28.hafta maçında Kızılyıldız'ı deplasmanda 80-63 mağlup etti. Karşılaşmaya çok iyi başlayan sarı-lacivertliler, 4. dakika içinde 10-3'lük üstünlük yakalarken, Ali Muhammed'in 3 sayı çizgisinin gerisinden basketlerle ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı. 13. dakikada farkı tekrar çift hanelere yükselten (29-19) sarı-lacivertliler, soyunma odasına 40-31'lik üstünlükle gitti. Fenerbahçe, 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 28. dakikada farkı 26'ya çıkardı: 36-62. Final periyoduna 65-41 önde giren Obradovic'in öğrencileri idman temposuna bürünen maçta salondan 80-63 galip ayrıldı. Karşılaşmada 10'da 7 üçlük isabeti ile oynayan Ali Muhammed, 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

OBRA'DAN TEBRİK
Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın ardından yaptığı açıklamada "Cuma günü başlayan zorlu seride dördüncü maçımız oldu. Oyuncularım çok iyi reaksiyon gösterdi, tebrik ediyorum hepsini. 2 maç daha var, iyi bir pozisyon için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı.
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İlk 4 tamam
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