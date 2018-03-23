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Mesajı aldı

Hornets’in 2.11’lik pivotu Howard, Nets karşısında 18 sayı farkla geride kapattıkları maçın devre arasında arkadaşından gelen bir mesajla adeta coştu ve takımının maçı kazanmasını sağladı

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Mesajı aldı

'de geceye damga vuran isim 'dı... Howard, 'in 23 sayı farkla geri düşüp, 44-62 yenik kapattığı ilk yarının ardından muhteşem bir dönüşe imza atarak 111-105 kazandığı maçı 32 sayı ve 30 ribauntla tamamlayarak, 1982'den beri bunu başaran üçüncü oyuncu oldu. Daha önce 2010 yılında da , Minnesota formasıyla 31 sayı ve 31 ribauntla oynamıştı. Zaten Love maçın ardından twitter hesabından Howard'ı kutlamayı ihmal etmedi. NBA tarihinde bunu başaran 8. isim Howard bu performansını devre arasında bir arkadaşından gelen mesaja borçlu... "İlk yarıdaki enerjim takımın kazanması için yeterli değildi. Ama devre arasında bir arkadaşımdan gelen mesaj beni motive etti ve ekstra enerji verdi" diyen Howard, mesajda ne yazdığını ise söylemedi. 32 yaşındaki Howard, 1978'de yine Nets'e 30+30'a imza atan Kareem Abdul-Jabbar'dan beri 30 yaş ve üstünde bunu başaran ilk oyuncu oldu

DE ANDRE JORDAN'DAN 25 SAYI, 22 RİBAUNT
NBA'de DeAndre 'ın Clippers'ın Milwaukee Bucks'ı 127-120 yendiği maçtaki 25 sayı ve 22 ribauntluk performansı Dwight Howard'ın gölgesinde kaldı. Bu sezon 3. kez 20+20'yi yakalayan Jordan takımının 38'inci galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. LaMarcus Aldrigde de, 'un Washington Wizards'ı 98-90 yendiği maçta 27 sayı, 9 ribaunt ve 4 asistlik istatistiklere ulaştı. Ancak o da Jordan gibi fazla konuşulmadı.

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