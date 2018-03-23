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- maçı saat kaçta, hangi kanalda

'nde, oynadığı 27 maçta aldığı 21 mağlubiyetle son sırada bulunan bu akşam ligin iddialı ekiplerinden 'a konuk oluyor. Fenerbahçe Doğuş'un ligdeki sıralamasını da yakından ilgilendiren karşılaşmanın saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.3.2018 18:44
Olympiakos - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda

, 'nde 28. maçına Yunanistan temsilcisi karşısında çıkıyor. Ligde oynadığı 27 karşılaşmada 18 galibiyet alan ve temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un 1 galibiyet gerisinde 3. sırada bulunan Olympiakos, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i deplasmanda 61-58 mağlup etmeyi başarmıştı.

Son 6 maçında galibiyet yüzü göremeyen Anadolu Efes ligde 76.9 sayı ortalamasıyla mücadele ederken Olympiakos rakiplerine maç başına 75.8 sayı imkanı tanıyor. Bu alanda ligin en başarısız takımlarından olan Anadolu Efes, rakiplerinden maç başına 83.5 sayı yiyor. İki takım geçtiğimiz sezon play-off'ta karşı karşıya gelmiş ve temsilcimizi 3-2 eleyen Olympiakos adını final four'a yazdırmıştı.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Karşılaşma bu akşam TSİ 22.00'da oynanacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

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Olympiakos - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda
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