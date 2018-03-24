Banvit, Uşak karşısında rahat

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Banvit, Muratbey Uşak'ı 71-58 mağlup etti.

Banvit sahaya ''Bu maç sensiz olmaz'' ve ''Sporda şiddete dur de'' pankartıyla çıktı.

Maça Thomas ve Rautins'in sayılarıyla başlayan Banvit, 3. dakikayı 9-5 önde geçti. Watson, Şafak Edge, Ofoegbu ve Hamilton ile pota altında etkili olan Muratbey Uşak, 4. dakikada eşitliği sağladı: 9-9. Konuk ekip sert savunmasının yanında, Carmichael'in sayılarıyla da 6. dakikada 16-11 öne geçti. Kalan bölümde kontrolü elinde tutan Muratbey Uşak ilk çeyreği 21-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan Banvit, Tolga Geçim ve Rıdvan Öncel'in sayılarıyla 6-0'lık bir seri yakalayarak 12. dakikada skoru 23-21'e getirdi. Banvit'in top kayıplarını Solomon ile iyi değerlendiren Muratbey Uşak, 13. dakikada tekrar öne geçti: 23-25. Vidmar, Thomas, Kulig ve Taylor ile sayı üreterek 14-0'lık seri bulan ve rakibine 6 dakika sayı imkanı vermeyen Banvit, devrenin bitimine 17 saniye kala skoru 37-25'e getirdi. Turuncu-yeşilli ekip soyunma odasına 10 sayı farkla 37-27 önde gitti.

Muratbey Uşak takımı 3. periyoda Şafak Edge, Solomon, ve Ofoegbu'nun sayılarıyla başladı. Banvit'te Taylor, Rautins ve Kulig dış atışlarda ve boyalı alanda başarılı oluca 25. dakika 47-36 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi. Banvit sert savunmasıyla sayı üstünlüğünü bu periyotta da korudu ve son çeyreğe de 55-43 önde girdi.

Final periyoduna 5-0'lık bir seriyle başlayan Muratbey Uşak, 35. dakikada skoru 60-51'e getirse de son iki dakikada Caloiaro, Kulig ve Rıdvan Öncel ile sayılar bulan Banvit, salondan 71-58 galip ayrıldı.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Can Mavisu

Banvit: Rautins 12, Thomas 14, Vidmar 8, Taylor 6, Caloiaro 2, Şehmus Hazer 4, Kulig 12, Tolga Geçim 5, Erkin Şenel 2, Rıdvan Öncel 6, Ragıp Berke Atar

Muratbey Uşak: Şafak Edge 11, Ofoegbu 10, Watson 3, Carmichael 9, Hamilton 8, Solomon 8, Tayfun Erülkü 7, Miller 2

1. Periyot: 17-21

Devre: 37-27

3. Periyot: 55-43

Maç Sonucu: 71-58