Darüşşafaka'nın gözü ULEB Avrupa Kupası'nda

ULEB Avrupa Kupası'nda finale yükselen Darüşşafaka Basketbol Takımı, gözünü şampiyonluğa dikti.

Kupanın favorileri arasında yer alan Almanya'nın Bayern Münih ekibini sahasında 76-74, deplasmanda da 87-83 mağlup eden yeşil-siyahlılar, Avrupa'da ilk kez final oynayacak.

ABD'li başantrenör David Blatt yönetiminde bu sezon mütevazı bir kadro oluşturan Darüşşafaka, ULEB'in kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda geride kalan 20 maçta 17 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Normal sezonda oynadığı 10 maçta sadece 2 kez mağlup olan Darüşşafaka, grup lideri olarak Top 16 turuna yükseldi. Top 16'da yaptığı 6 maçta ise 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan yeşil-siyahlı ekip, burada da grubunu birinci sırada tamamlayarak çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Karadağ'ın Buducnost VOLI takımı ile eşleşen Darüşşafaka, 57-54 ve 78-71'lik galibiyetlerle adını son 4 takım arasına yazdırdı. Blatt'ın öğrencileri, yarı finalde ise Bayern Münih'e bu sezon sahasında ilk mağlubiyetini yaşatarak, final oynamaya hak kazandı.

KUPAYI KAZANAN TAKIM GELECEK SEZON THY AVRUPA LİGİ'NDE

Darüşşafaka Basketbol Takımı, kupayı kazanması halinde gelecek sezon doğrudan THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan takımlar format gereği bir sonraki sezon THY Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde ediyor. Yeşil-siyahlılar, geçen sezon normal sezonu ilk 8 içinde bitirerek, play-off oynama başarısı gösterdiği THY Avrupa Ligi'nde 17'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşamıştı.

SAHA AVANTAJI LOKOMOTIV KUBAN'DA

ULEB Avrupa Kupası'nda Darüşşafaka ile Lokomotiv Kuban arasında yapılacak final serisinde saha avantajı Rus ekibinde olacak.

İki takım arasındaki ilk maç 10 Nisan Salı günü Rusya'da yapılacak. Yeşil-siyahlılar, henüz tarihi belli olmayan ikinci karşılaşmada Rus temsilcisini İstanbul'da ağırlayacak. İki maçı kazanan takım şampiyonluğa ulaşacak. İki karşılaşmanın ardından seride durumun 1-1 olması halinde şampiyonluğa ulaşacak takım, 16 Nisan Pazartesi günü Rusya'da yapılacak maçın ardından belirlenecek.

BLATT, KULÜP KARİYERİNDEKİ 3. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU HEDEFLİYOR

Yeşil-siyahlıların tecrübeli başantrenörü David Blatt, Darüşşafaka ile kulüp kariyerindeki üçüncü Avrupa şampiyonluğuna imza atmak istiyor.

İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile 2014'te THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Blatt, Rusya'nın Dinamo Saint-Petersburg takımı ile 2005'te FIBA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

Blatt, ayrıca Rusya Milli Takımı ile 2007 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

LOKOMOTIV KUBAN TÜM MAÇLARINI KAZANDI

Darüşşafaka'nın finalde karşı karşıya geleceği Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımı, kupada bu sezon tüm maçlarından galip ayrıldı.

Krasnodar temsilcisi, kupa tarihinde bir sezonda ilk 20 maçını kazanan ve en uzun galibiyet serisine imza atan takım unvanını elde etti.

Rus ekibi, ULEB Avrupa Kupası'nda 2012-2013 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemişti.

KUPA İKİNCİ KEZ TÜRKİYE'YE GELEBİLİR

Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan ikinci Türk takımı olmak için mücadele edecek.

Galatasaray, kupada 2015-2016 sezonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. Sarı-kırmızılılar, o dönem farklı formatta oynanan final serisinde ilk maçta 66-62 yenildiği Fransa'nın Strasbourg takımını Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 78-67 mağlup ederek, kupanın sahibi olmuştu.

WILBEKIN KUPANIN EN SKORER OYUNCUSU

Darüşşafaka'nın ULEB Avrupa Kupası'nda finale yükselmesinde ABD'li oyuncusu Scottie Wilbekin, sergilediği başarılı performansla dikkati çekti.

Wilbekin, forma giydiği 16 maçta 18,8 sayı ortalaması yakalayarak bu sezon kupanın en skorer oyuncusu oldu. Wilbekin, söz konusu maçlarda 5,1 asist ve 2,6 ribaunt ortalamaları tutturdu.

A Milli Basketbol Takımı'nda oynaması gündemde olan 24 yaşındaki oyun kurucu, yarı finalde Bayern Münih ile yapılan ikinci maçta 41 sayı kaydederek yeşil-siyahlıların finale yükselmesinde önemli rol oynadı.