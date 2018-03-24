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Galatasaray, 'u farklı geçti

’nin 22. haftasında 'da oynanan maçta 'a konuk olan Galatasaray rakibini 55 - 86 mağlup ederek play-off yarışında önemli bir galibiyet aldı.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 20:55 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 20:56
Galatasaray, Canik Belediyespor'u farklı geçti

'nin 22. haftasında Mehmet Can Öztürk Spor Salonu'nda ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ligde play-off mücadelesi veren Galatasaray rakibini 86-55 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta ilk çeyreğin son bölümlerine doğru daha etkili olan Galatasaray, 1'inci çeyreği 17 – 22 önde tamamladı.

2'nci çeyrek sonunda Galatasaray, etkili oyununla 37 – 53'lük skorla önde gitti. 3'üncü çeyrekte rakibi karşısında hızla atağa kalkan sarı kırmızılılar, maçın son bölümüne de 47 – 65 önde tamamladı.

Etkili oyununu son çeyrekte de sürdüren Galatasaray, Canik Belediyespor'u 55 – 86'lık skorla mağlup ederek karşılaşmadan galip ayrıldı.

SALON: Mehmet Can Öztürk
HAKEMLER: Süleyman Dağder Dağlı (xx), Yiğit Emre Şimşek (xx), Abdullah İlik (xx)
CANİK BELEDİYESPOR: Duygu Fırat (xxx) 15, Jo Smith (xx) 10, Ceren (x) 7, Taylor (x) 7, Yasemin (x) 8, Saadet (x) 4, Gizem (x) 4, Nilay (x)
GALATASARAY: Petronyte (xxx) 19, Allie Quigley (xxx) 18, Tuğba Taşçı (xxx) 15, Dubljevic (xx) 12, Işıl Alben (xx) 10, Epoupa (xx) 6, Merve Uygül (x), Meltem (x) 6, Gizem (x), İrem Naz (x)
1. PERİYOT: 17 – 22
İLK YARI: 37 – 43
3. PERİYOT: 47 – 65

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Galatasaray, Canik Belediyespor'u farklı geçti
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