Kupaya kaldı bir adım

Darüşşafaka
, EuroCup Yarı Final Serisi ilk maçında İstanbul'da 76-74 yendiği Bayern Münih
'i Almanya'da da 87-83 mağlup etti ve seriyi 2-0'a getirerek, final biletini aldı. Zaferin mimarı Scottie Wilbekin oldu. 15 üç sayı denemesinin 10'unda başarılı olan ABD'li oyuncu, 41 sayı, 5 asist, 2 top çalma ve 1 ribaunt ile oynayarak, Daçka'yı sırtladı.
THY Avrupa Ligi'ndeki temcilcimiz Anadolu Efes
ise deplasmanda Olympiakos'a 89-82 yenildi.
Daçka, İtalyan ekibi Reggio'yu eleyen Lokomotiv Kuban ile final serisinde kozlarını paylaşacak.