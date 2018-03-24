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Kupaya kaldı bir adım

, EuroCup’ta adını finale yazdırdı

Giriş Tarihi: 24.3.2018
Kupaya kaldı bir adım
, EuroCup Yarı Final Serisi ilk maçında İstanbul'da 76-74 yendiği 'i Almanya'da da 87-83 mağlup etti ve seriyi 2-0'a getirerek, final biletini aldı. Zaferin mimarı Scottie Wilbekin oldu. 15 üç sayı denemesinin 10'unda başarılı olan ABD'li oyuncu, 41 sayı, 5 asist, 2 top çalma ve 1 ribaunt ile oynayarak, Daçka'yı sırtladı. THY Avrupa Ligi'ndeki temcilcimiz ise deplasmanda Olympiakos'a 89-82 yenildi.

Daçka, İtalyan ekibi Reggio'yu eleyen Lokomotiv Kuban ile final serisinde kozlarını paylaşacak.
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