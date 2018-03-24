Ufuk Sarıca "Mental problemleri tedavi etmeye çalışıyoruz"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 22. hafta mücadelesinde ligin iddialı takımlarından Beşiktaş Sompo Japan, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 56-69 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Sompo Japan başantrenörü Ufuk Sarıca, yaşadıkları mental problemlere dikkat çekti.

Zor bir periyottan geçtiklerini aktaran Sarıca, "İyi oynadığımız bir maçı kazandık. Ligin iyi takımlarından birini deplasmanda yenmek bizim için çok önemli. Son iki haftayla ilgili sıkıntılarımız vardı. Daha çok mental anlamda problemlerimiz var. Bunları tedavi etmeye çalışıyoruz. Belli bölümlerde iyi oynadık. Bu süreyi artırmalıyız. Son bölümdeki top kayıpları yapmamamız gereken hatalardandı. Genel olarak mücadeleden, savunmada gösterilen performanstan memnunum. Çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ERTUĞRUL ERDOĞAN "ENERJİMİZİN DÜŞÜK OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, savunmada çok dramatik hatalar yapmadıklarını vurgulayarak, "Beşiktaş gibi potansiyelli bir takımı 69 sayıda tutmak bizim için önemli. Ama bunun yanında attığımız 56 sayı ile maç kazanamazsınız. Maç boyunca 24'te 2 üç sayı isabeti bulmuşuz. Böyle bir ligde bu isabet yüzdeleriyle maç kazanamayız. Faul yüzdemiz de düşük, bunu da ekleyince kendiliğinden sorun ortaya çıkıyor. Bugün tek olumlu yanımız biraz daha az top kaybı yaptık." ifadelerini kullandı.

Play-off için çabalayacaklarını söyleyen Erdoğan, "Anlamadığım şekilde enerjimizin düşük olduğunu gördüm. Kalan sekiz maç var. Belki de play-off hedefini ben koyuyorum. Oyuncuların farkında olmayışı bizim açımızdan sıkıntılı. Problemlerin olması mazeret teşkil etmemeli. Tüm takımların problemleri var. Keyifsiz bir maç oldu. Beşiktaş'ın ihtiyacı vardı ve kazandı. Onları tebrik ediyorum." diye konuştu.