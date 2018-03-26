Ergin Ataman: “Hedefimiz daha iyi oynamak"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes evinde TOFAŞ'ı 87-79 mağlup etti.

Müsabaka ardından konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Hem ligdeki hedeflerimiz açısında hem de moral açısından önemliydi. Ligde geçen hafta beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. TOFAŞ maçının tamamında kontrol bizdeydi. Daha iyi oynamak gibi bir hedefimiz var. Oyuncularımın bugün ortaya koyduğu mücadeleden ve top paylaşımından memnunum. Top kayıpları ilk çeyrekte kontrol konusunda bizi zorlandırdı" diye konuştu.

BROCK MOTUM: "ZOR BİR HAFTA OLDU"

Türkiye Kupası finalinden sonra bu maçın zorlu geçeceğini bildiklerini belirten Anadolu Efes oyuncusu Motum, "Bizim için zorlu bir hafta oldu. Euroleague'de çift maç oynadığımız bir haftaydı ve bu maçı kazanmalıydık. Şimdi tam takım halindeyiz ve umarım Türkiye Ligi'ni güçlü bitirmek için bir ivme yakalayabiliriz" dedi.

ORHUN ENE "DAĞINIK BİR OYUN SERGİLEDİK"

Müsabaka ardından konuşan TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, kötü oynadıklarını ifade ederek, "Dağınık bir oyun sergiledik. Akıllı seçimler yapamadık. İkinci yarının sonunda oyun kitlendiğinde 8 sayıyla devreyi geride kapadık. Gerekli reaksiyonu gösteremedik. Oluşan farkı takımca iyi basketbol oynasaydık geri döndürme ihtimalimiz vardı. Tekrar yakalama şansımız varken yeniden fark oluştu. Açıkçası oynadığımız oyun bizim oyunumuz değil. Ligde Anadolu Efes yükselmek istiyor. Onlara karşı iyi oynamak için sertliğe reaksiyon vermek lazım. Ama biz çok hata yaptık. Bunlardan ders alacağız. Bir anda her şeyi yapmak kolay değil. Nasıl geldiğimizi iyi bilmemiz gerekli. Basit ama bizi oralara getiren unsurlara sahip çıkmak lazım. Kendi basketbol seviyemizi ve direncini yukarıya çıkartacağız" diye konuştu.

BARIŞ ERMİŞ: "ANADOLU EFES'İ KUTLUYORUM"

TOFAŞ oyuncusu Barış Ermiş ise Anadolu Efes'i tebrik ederek, "Bizden daha akıllı basket oynadılar. Biz onların zaaflarını biliyorduk ama onlar bizim zaaflarımızı daha iyi kullandı. İlk yarı çok gereksiz top kayıpları yaptık. Bu tip maçlar birkaç top kaybına bakıyor. 2 maç üst üste kaybettik. İyi çalışıp daha iyi şeyler yapacağız" diye konuştu.

