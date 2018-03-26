Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 ayrılık daha

Takımı'nda 2 ayrılık daha

Takımı, başantrenör Fırat Okul'un ardından oyuncular ve ile yollarını ayırdı.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 12:54 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 12:55
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 ayrılık daha

Fenerbahçe Kulübü, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Fırat Okul ve oyuncuları ve ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

" Takımımızın Başantrenörü Fırat Okul ile kulübümüzün yaptığı görüşmeler sonucunda, Fırat Okul'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Fırat Okul'a bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın oyuncuları Aerial Powers ve Lynetta Kizer ile kulübümüzün yaptığı görüşmeler sonucunda sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Aerial Powers ve Lynetta Kizer'a takımımıza vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 ayrılık daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN