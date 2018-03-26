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’tan play-off için kritik galibiyet

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Galatasaray Odeabank’tan play-off için kritik galibiyet
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off mücadelesi veren iki takımın maçında , 'u 84-78 yendi. İlk yarısını 47-44 konuk ekibin önde kapattığı maçta ikinci yarıya 6-0'lık seri ile giren Galatasaray'a cevap vermekte gecikmeyen Trabzonspor son periyoda da 62-59 galip girdi. Galatasaray son periyoda Göksenin Köksal'ın üst üste kaydettiği basketlerle başladı ve skoru 65-62 yaptı. Trabzonspor, Green'in üç sayılık basketiyle skoru yeniden dengelese de ev sahibi ekip, 6-0'lık bir seri yakalayarak rakibine üstünlük kurdu ve 37. dakikayı 74-71 önde geçti. Sonraki bölümde rakibinin atak yapmasına izin vermeyen sarı-kırmızılı ekip, maçtan 84-78 galip ayrıldı.
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Galatasaray Odeabank’tan play-off için kritik galibiyet
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