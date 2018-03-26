Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Golden State Warriors kan kaybediyor

kan kaybediyor

Bir süredir sakatlık sorunları yaşayan son şampiyonu , 'a da yenilerek son 8 karşılaşmasında 5. mağlubiyetini yaşadı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 11:18 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 11:23
Golden State Warriors kan kaybediyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde () 'ın 110-91 yendiği , son 8 maçta 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Utah Jazz, sakatlıkları süren , , Klay Thompson ve Draymond Green'den yoksun sahaya çıkan Golden State Warriors'ı 110-91 mağlup etti.

Konuk ekip Jazz'da 21 sayı, 6 asist üreten Donovan Mitchell ve 17 sayı, 15 ribaunt, 4 blokla "double double" yapan Rudy Gobert, galibiyetin mimarları oldu.

Son 8 karşılaşmasında 5. yenilgisini yaşayan son şampiyon Warriors'ta Quinn Cook 17 sayı, 8 asist, Andre Iguodala ise 12 sayıyla oynadı.

PACERS PLAY-OFF'LARI GARANTİLEDİ

Ağırladığı 'i, uzatmada 113-107 yenen Indiana Pacers; Toronto Raptors, , ve Philadelphia 76ers'tan sonra Doğu Konferansı'nda play-off'lara giden 5. takım oldu.

Pacers'ı galibiyete, maçı 22 sayı, 9 ribaunt, 5 top çalma, 3 blokla tamamlayan Thaddeus Young, 23 sayı, 5 asistle oynayan Victor Oladipo ve 18 sayı, 8 ribauntla mücadele eden taşıdı.

Heat'te Tyler Johnson'ın 19 sayı, James Johnson'ın da 15 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

CAVALIERS'TAN ARKA ARKAYA 5. GALİBİYET

Cleveland Cavaliers, deplasmanda 'i 121-114 yenerek peş peşe 5. maçını kazandı.

Cavaliers'ta LeBron James 37 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, da 20 sayı, 15 ribauntla "double double"a imza attı.

Nets cephesinde Joe Harris 30 sayı, 7 ribaunt ve DeMarre Carroll 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 114-121

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 106-103

Indiana Pacers-Miami Heat: 113-107 (uzatmada)

Sacramento Kings-Boston Celtics: 93-104

Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 106-117

Washington Wizards-New York Knicks: 97-101

Thunder-Portland Trail Blazers: 105-108

Houston Rockets-Atlanta Hawks: 118-99

Golden State Warriors-Utah Jazz: 91-110

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Golden State Warriors kan kaybediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN