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sorunlu maçta yarı finali zora soktu

Çeyrek Final serisi ilk maçında , Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda konuk ettiği İspanyol ekibi 'ya 65-79 mağlup oldu ve yarı final şansını zora soktu. Karşılaşma, skorbordda meydana gelen arıza sebebiyle 1 saate yakın durdu.

Giriş Tarihi: 28.3.2018 00:13 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 00:36
Pınar Karşıyaka sorunlu maçta yarı finali zora soktu

'nde yarı finale çıkma mücadelesi veren , ilk maçta İspanya ACB Ligi'nde mücadele eden 'ya evinde 65-79 mağlup oldu. Karşılaşma, skorbordda meydana gelen arıza sebebiyle yaklaşık 1 saat durdu.

UCAM Murcia'da Hannah Clevin, Rojas Sadiel ve Soko Ovie son periyotta çıkan olaylar nedeniyle hakemler tarafından oyundan ihraç edilirken İspanyol ekibine galibiyeti getiren isim 24 sayı, 7 ribaundla oynayan eski Beşiktaş Sompo Japanlı Augusto Lima oldu. Ona en büyük destek 14 sayıyla Soko Ovie'den geldi.

Pınar Karşıyaka'da 16 sayı atan Jarrod Jones'un performansı galibiyet için yeterli olmadı. Temsilcimizde 13 sayı atan David Kennedy ve 11 sayı atan Scott Wood çift haneli rakamlara ulaşan diğer oyuncular oldular.

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Pınar Karşıyaka sorunlu maçta yarı finali zora soktu
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