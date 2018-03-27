Pınar Karşıyaka sorunlu maçta yarı finali zora soktu

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkma mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, ilk maçta İspanya ACB Ligi'nde mücadele eden UCAM Murcia'ya evinde 65-79 mağlup oldu. Karşılaşma, skorbordda meydana gelen arıza sebebiyle yaklaşık 1 saat durdu.

UCAM Murcia'da Hannah Clevin, Rojas Sadiel ve Soko Ovie son periyotta çıkan olaylar nedeniyle hakemler tarafından oyundan ihraç edilirken İspanyol ekibine galibiyeti getiren isim 24 sayı, 7 ribaundla oynayan eski Beşiktaş Sompo Japanlı Augusto Lima oldu. Ona en büyük destek 14 sayıyla Soko Ovie'den geldi.

Pınar Karşıyaka'da 16 sayı atan Jarrod Jones'un performansı galibiyet için yeterli olmadı. Temsilcimizde 13 sayı atan David Kennedy ve 11 sayı atan Scott Wood çift haneli rakamlara ulaşan diğer oyuncular oldular.