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'in çeyrek finalde rakibi

Çeyrek Final ilk maçında temsilcimiz , Fransız ekiplerinden karşısına çıkıyor. Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı İtalya Basketbol Federasyonu'ndan Saverio Lanzarini yönetecek.

Giriş Tarihi: 28.3.2018 18:20
Banvit'in çeyrek finalde rakibi AS Monaco

, Çeyrek Final turu ilk maçında 'yı ağırlayacak.

Grup aşamalarında C Grubu'nu 9 galibiyet, 5 mağlubiyetle 2. sırada tamamlayan temsilcimiz Son 16 Turunda Fransa'nın Nanterre 92 takımıyla karşılaştı. Rakibini ilk maçta deplasmanda 74-66 mağlup eden Banvit ikinci maçı da evinde 73-64'lük sonuçla kazanarak çeyrek finale katılma hakkı elde etti.

Gasper Vidmar kupada çıktığı 16 maçta 12. 6 sayı ve 6.3 ribaund ortalamaları yakalayarak Banvit adına en skorer oyuncu olmayı başardı. Onu Tony Taylor 12.4, Angelo Caloiaro 11.9, Adonis Thomas 11.2 ve Damian Kulig 11. sayı ortalamalarıyla takip ediyor.

Kupa tarihinde AS Monaco ile 3 kez karşılaşan Banvit bu maçların 2'sinden galip ayrılan 1 karşılaşmada da mağlup olmuştu.

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Bu akşam 19:30'da başlayacak karşılaşma S Sport'tan naklen yayınlanacak.

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Banvit'in çeyrek finalde rakibi AS Monaco
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