Banvit'in çeyrek finalde rakibi AS Monaco

Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turu ilk maçında AS Monaco'yı ağırlayacak.

Grup aşamalarında C Grubu'nu 9 galibiyet, 5 mağlubiyetle 2. sırada tamamlayan temsilcimiz Son 16 Turunda Fransa'nın Nanterre 92 takımıyla karşılaştı. Rakibini ilk maçta deplasmanda 74-66 mağlup eden Banvit ikinci maçı da evinde 73-64'lük sonuçla kazanarak çeyrek finale katılma hakkı elde etti.

Gasper Vidmar kupada çıktığı 16 maçta 12. 6 sayı ve 6.3 ribaund ortalamaları yakalayarak Banvit adına en skorer oyuncu olmayı başardı. Onu Tony Taylor 12.4, Angelo Caloiaro 11.9, Adonis Thomas 11.2 ve Damian Kulig 11. sayı ortalamalarıyla takip ediyor.

Kupa tarihinde AS Monaco ile 3 kez karşılaşan Banvit bu maçların 2'sinden galip ayrılan 1 karşılaşmada da mağlup olmuştu.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Bu akşam 19:30'da başlayacak karşılaşma S Sport'tan naklen yayınlanacak.