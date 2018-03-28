Dirk Nowitzki "1 yıl daha oynamak istiyorum"

NBA takımlarından Dallas Mavericks'te forma giyen ve 2018-19 sezonunda 40 yaşına girecek olan Dirk Nowitzki yeni bir sezona hazır olduğunu söyledi.

"Şimdilik, oynamak istiyorum." diyen Nowitzki şöyle devam etti "Harika hissediyorum. Tüm sezon boyunca sadece bir maç kaçırdım. İki senelik bir kontrat imzalamıştım çünkü iki yıl daha oynamak istiyordum. Ve şu anda buradayız."

Bu sezon 12.6 sayı ve 5.6 ribaund ortalamalarıyla oynayan Alman yıldız geçtiğimiz sezonlara göre pek çok istatistik kategoride daha düşük rakamlar tutturmuş olsa da %41.9 isabet oranıyla üç sayı atarak bu alanda NBA'de 20. sırada bulunuyor.

12 kere All-Star olma başarısı gösteren Nowtizki, geleceğiyle ilgili kesin kararı eşi Jessica ve akıl hocası Holger Geschwinder'le konuştuktan sonra vereceğini söyledi.

Nowitzki; 2017 yazında Dallas Mavericks'le 2. yılı takım opsiyonlu olmak üzere 2 yıl 10 milyon Dolar değerinde sözleşme imzalamıştı.