Pınar Karşıyaka maçındaki olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Pınar Karşıyaka ile İspanyol ekibi UCAM Murcia arasında dün oynanan FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında UCAM Murcia basketbolcusu Sadiel Rojas'a fiziki müdahalede bulunan K.E'ye 6222 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Pınar Karşıyaka ile UCAM Murcia arasında oynanan karşılaşmanın son periyodunda UCAM Murcia basketbolcusu Sadile Rojas'ı ittiren kişinin K.E olduğu tespit edildi.

Müsabakayı izlemek için İstanbul'dan İzmir'e gelen K.E'nin sabah saatlerinde İstanbul'a gittiğinin belirlendiği, daha sonra K.E'nin İzmir'e getirildiği bildirildi.

K.E'ye, 6222 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. Bu kişinin, maçlarda FIBA Teknik Delegesi olarak da görev aldığı öğrenildi.

Pınar Karşıyaka-UCAM Murcia maçının son periyodunda Berk Uğurlu'ya sportmenlik dışı faul yapan Sadiel Rojas'a, saha kenarında maçı takip eden bir kişi müdahale etmişti.