Ersan İlyasova kimdir? Ersan İlyasova'dan Enes Kanter'e müthiş blok!

Ersal İlyasova, kariyerini NBA'de sürdürmektedir. Özbekistan doğumlu milli basketbolcumuz uzun yıllar A milli basketbol takımımızda da forma giymektedir. İbrahim Kutluay, Kerem Tunçeri, Hidayet Türkoğlu, Mirsad Türkcan jenerasyonuyla birlikte oynamış bu jenerasyonun basketbol hayatlarının bitmesinden sonra milli takımımızın en önemli oyuncularından biri olmuştur. Ersan İlyasova ayrıca 2010 yılında ülkemizde düzenlenen FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan kadroda da yer almıştır.

Ersan İlyasova kimdir?

Ersan İlyasova, 15 Mayıs 1987 tarihinde, Buhara, Özbekistan'da dünyaya geldi. Kırım kökenli Ender ve İraliye İlyasov çiftinin çocuğu olan başarılı basketbolcunun asıl adı Arsen İlyasov idi. 2003 yılında Türk vatandaşlığına geçmesi ile beraber Ersan İlyasova adını aldı.

Basketbol'a Ülkerspor'un altyapısında başlayan İlyasova, yeteneği sayesinde rakiplerinin arasından kısa sürede sıyrılarak bu sporda emin adımlarla ilerledi. 2003 yılında Türk vatandaşlığına geçen ve 2004–2005 sezonunda Ülkerspor'un asıl kadrosunda sahaya çıkarak kendisini kanıtlayan İlyasova, 2005 Draft'ında Milwaukee Bucks takımı tarafından 36. sırada seçilerek NBA'e geçiş yaptı.

Bucks iimza atan İlyasova, buna rağmen 2005–2006 sezonunda takımda forma giyme şansı yakalayamadı. Yetenekli oyuncu daha fazla tecrübe kazanması için NBA'in alt ligi olan D-Ligi'nde mücadele eden Tulsa 66ers takımına gönderildi. Bu takımın bir yıl boyunca formasını giyen İlyasova, toplam 46 maça çıktı ve de 12.5 sayı ve 7.0 ribaund ortalamasıyla sezonu tamamladı.

2006–2007 sezonunda Milwaukee Bucks'a geri dönen İlyasova, 16 Temmuz 2007 tarihinde, Liga ACB'de mücadele etmekte olan DC Barcelona takımına transfer olarak Avrulpa'ya geri döndü. Katalan ekibinde iki yıl başarıyla mücadele eden İlyasova, 2009 yılında NBA'deki ilk göz ağrısı olan Milwaukee'ye geri dönerek 7 milyon dolar karşılığında üç yıllık bir sözleşmeye imza attı.

Ersan İlyasova'nın oynadığı takımlar

Ülkerspor

Milwaukee Bucks

Barcelona

Anadolu Efes

Detroit Pistons

Orlando Magic

Oklohama City Thunder

Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers