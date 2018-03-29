THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş 29. maçında Rusya'nın Khimki takımına Mytishchi Arena'da konuk oluyor. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe Doğuş, James Nunnally'nin 4/5 üç sayı isabetiyle attığı 20 sayı attığı maçta Khimki'yi 71-67 mağlup etmeyi başarmıştı.

Nunnally bu sezon 9.8 sayı ortalaması yakalarken üç sayı çizgisinin gerisinden yakaladığı %57.6 isabet oranıyla THY Avrupa Ligi'nin en önemli şutörlerinden biri haline geldi. Khimki adına ise en büyük silah 21.8 sayı ortalamasıyla ligin en çok sayı atan oyuncusu olan Rus oyuncu Alexey Shved. Geçtiğimiz sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Yeşilgiresun Belediyespor'da geçiren Anthony Gill 10.6 sayı ortalamasıyla oynuyor.

Oynadığı 28 karşılaşmada 16 galibiyet alan ve 4. sıra için 17 galibiyetli Real Madrid ve Panathinaikos ile yarışan Khimki için bu maçtan alacağı galibiyet büyük önem taşıyor.

Rakiplerine maç başına 74.7 sayı izni veren Fenerbahçe Doğuş ligin en başarılı savunma takımı olarak göze çarpıyor.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

18:45'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.