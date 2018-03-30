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Rusya’da şen

Sarı-lacivertliler, THY ’ndeki 29. maçında Khimki’yi yenerek ikinci sıradaki yerini korudu

Giriş Tarihi: 30.3.2018
THY 'nde play-off yaklaşırken, Doğuş Khimki'yi Rusya'da 73-64 yenerek 29. maçında 21. galibiyetini aldı. Bugün Olympiakos, Malaga deplasmanında yenilirse Kanarya, son hafta öncesinde normal sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantileyecek. Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Wanamaker, mücadelede 14 sayı aterken, Nunaly ve Melli 12'şer sayı kaydetti.

EFES YASAK SAVIYOR!
Anadolu Efes evinde savunmanın unutulduğu maçta Barcelona'ya 107-83 yenildi. THY Avrupa Ligi'nde son sırada yer alan lacivert-beyazlılar, 29. maçında 23. mağlubiyetini aldı. Efes'te Motum 19, Barça'da Heurtel 20 sayı attı.
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Fenerbahçe Rusya’da şen
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