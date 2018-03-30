Para pul bahane G.Saray şahane

Türkiye'ye kadınlar basketbolunda da ilk Avrupa kupasını 2009'da getiren Galatasaray, 2015'te de Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanarak bir destan daha yazmıştı. Ve Galatasaray bu sezon da Eurocup'ta finalde... Üstelik sezon başından beri yaşadığı olağanüstü kötü maddi şartlara rağmen... Son üç aydır maaşlarını bile alamayan, bazı deplasmanlara ABD'li oyuncuları olmadan çıkan sarıkırmızılılar, ligde de play-off sıralamasının dışında kalmalarına rağmen Avrupa'da inanılmaz bir başarıya imza atarak, finale çıktılar. Bu önemli başarı yönetimi de harekete geçirdi ve 11 Nisan'da oynanacak finale kadar Dişi Aslanlar'a ödeme yapılacağı öğrenildi. Öte yandan maçlarını 2 bin 200 kişi kapasiteli Ahmet Cömert'te oynayan Galatasaray'ın finalde sahasındaki maçta 17 bin kişilik Sinan Erdem'i ev sahibi olarak kullanmak için FIBA'ya başvuracağı ifade edildi.

Hatay finali ikram etti

EuroCup'ta Galatasaray'ın finaldeki rakibi Venezia oldu. İlk maçı 74-54 kazanan Hatay BŞB, büyük avantajına rağmen İtalya'daki rövanşta 80-57 yenilince final şansını kaçırdı. G.Saray- Venezia finalinin ilk maçı 11 Nisan'da İstanbul'da, rövanşı 18 Nisan'da İtalya'da oynayacak.