Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği NBA ekibi Cleveland Cavaliers'ta rahatsızlığı sebebiyle bir süredir takımın başında olmayan başantrenör Tyronn Lue bu gece TSİ. 03:00'da oynanacak New Orleans Pelicans maçıyla takıma katılıyor.

19 Mart 2018'den bu yana ilk defa Pelicans maçıyla takımla bir araya gelecek olan Lue, karşılaşmada koçluk yapmayacak. Öte yandan Lue'nun hedefinin Cavaliers'ın, bu gece başlayacak 4 maçlık iç saha serisinde başantrenörlük görevine tam zamanlı olarak dönmek olduğu öğrenildi.

Takımdan ayrı kaldığı süreçte diyet programını sağlıklı bir şekilde takip etmek amacıyla özel bir şefle çalışan Lue, egzersizlerini de düzenli olarak sürdürdü.

Cavaliers'ın başında 2015-16 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Lue, göğüs kafesinde yaşadığı ağrılar ve başka rahatsızlıklar sebebiyle 19 Mart tarihinde görevinden geçici olarak ayrılmıştı.