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bu gece dönüyor

takımlarından 'ta başantrenör bu gece TSİ. 03:00'da oynanacak maçıyla takıma katılmayı planlıyor.

Giriş Tarihi: 31.3.2018 00:28
Tyronn Lue bu gece dönüyor

Milli basketbolcu 'ın forma giydiği ekibi 'ta rahatsızlığı sebebiyle bir süredir takımın başında olmayan başantrenör bu gece TSİ. 03:00'da oynanacak maçıyla takıma katılıyor.

19 Mart 2018'den bu yana ilk defa Pelicans maçıyla takımla bir araya gelecek olan Lue, karşılaşmada koçluk yapmayacak. Öte yandan Lue'nun hedefinin Cavaliers'ın, bu gece başlayacak 4 maçlık iç saha serisinde başantrenörlük görevine tam zamanlı olarak dönmek olduğu öğrenildi.

Takımdan ayrı kaldığı süreçte diyet programını sağlıklı bir şekilde takip etmek amacıyla özel bir şefle çalışan Lue, egzersizlerini de düzenli olarak sürdürdü.

Cavaliers'ın başında 2015-16 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Lue, göğüs kafesinde yaşadığı ağrılar ve başka rahatsızlıklar sebebiyle 19 Mart tarihinde görevinden geçici olarak ayrılmıştı.

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Tyronn Lue bu gece dönüyor
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