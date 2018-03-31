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Nefes kesen maçın galibi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ’yı konuk eden , karşılaşmadan 108-105 galip ayrıldı.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 17:47
Nefes kesen maçın galibi Trabzonspor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Basketbol Kulübü, Hayri Gür Spor Salonu'nda konuk ettiği 'yı 108-105 mağlup etti. Trabzonspor'da Eldgridge 23 sayı, 5 asistle maçın en etkili isimlerinden olurken, Heslip 23 sayı, Green 21 sayı, 7 ribaundla oynadı. Genç oyuncu Burak Eşlik'te 15 sayılık katkı verdi. Pınar Karşıyaka'da ise Jones 35 sayı üretti, Waters da 18 sayıyla oynadı.

SALON: Hayri Gür
HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Özlem Yalman (xx), Halit Can Cihan (xx)

TRABZONSPOR: Obekpa (xxx)9, Eldridge (xxx)23, Vasiliauskas (xxx)12, Green (xxx)21, Heslip (xxx)23, Burak (xxx)15, Harris (xx)3, Ozan Anton (xx)2

PINAR KARŞIYAKA: Mert (xx)5, Jones (xxxx)35, Kennedy (xx)10, Waters (xxx)18, Erdi (xx)10, Wood (xx)10, Egemen (xx)8, Allen (xx)9, Metin (x)

1'İNCİ PERİYOT: 22-26
İLK YARI: 51-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 79-64

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Nefes kesen maçın galibi Trabzonspor
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