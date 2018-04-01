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'tan geçit yok

Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde toparlanma sürecine giren Sompo Japan, takipçisi Banvit’i 15 sayı farkla devirdi

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Beşiktaş'tan geçit yok
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Sompo Japan, Banvit'i 79-64 mağlup etti. İlk yarıda Sertaç ile Lalanne'nin başarılı orta mesafe şutlarıyla Beşiktaş, 13/15 iki sayı isabeti tutturdu ve devreyi 47-34 önde tamamladı. Banvit 4. periyodun başında farkı 7 sayıya (64-57) kadar indirse de Can Maxim'in üçlükleri ile 10-0'lık seri yakalayan siyah-beyazlılar maçı kopardı ve salondan 79-64 galip ayrıldı.



TOPLU SONUÇLAR
Tahincioğlu Basketbol Ligi
Trabzonspor-Karşıyaka: 108-105
Dİ Büyükçekmece-F.Bahçe: 80-88
Sakarya Basket-İstanbul BBSK 86-95

Bilyoner.com Kadınlar Ligi
Mersin BŞB-Botaş: 63-71
ASKİ-Beşiktaş: 72-79
G.Saray-Bellona AGÜ: 86-58
İstanbul Üniversitesi -YDÜ: 42-98
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Beşiktaş'tan geçit yok
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