David Blatt "Sakatlık daha önemli"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket'e 89-82 mağlup olan Darüşşafaka'da başantrenör David Blatt, Eskişehir Basket'i galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Ev sahibi takımın harika bir ikinci yarı oynadığını anlatan Blatt, "Maçtan ziyade Jajuan Johnson'ın durumundan dolayı endişeliyim. Maçın kazanıp, kazanmamak önemli değil, sakatlık daha önemli." ifadelerini kullandı.

BERROCAL "OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Eskişehir Basket Başantrenörü Josep Maria Berrocal, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında 89-82 kazandıkları Darüşşafaka maçına ilişkin, "Yeniden kazanma karakterini ortaya koyduğumuz için takımımla gurur duyuyorum." dedi.

Berrocal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları galibiyetten dolayı takımıyla gurur duyduğunu kaydetti.

Uzun bir ardan sonra kazandıklarını ifade eden Berrocal, "9 maç üst üste kaybetmiştik. Çeşitli problemler nedeniyle bu mağlubiyetleri yaşadık. Yeniden kazanmak kolay değildi. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Kazanınca mutlu oluyorsunuz ancak her zaman takımımla gurur duydum. Ufak farklarla kaybettiğimiz oyunlar vardı. Yeniden kazanma karakterini ortaya koyduğumuz için takımımla gurur duyuyorum." diye konuştu.