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76ers'ın serisi sürüyor

NBA'de , 'nın 11 sayı, 13 ribaunt, 'ın ise 5 sayı ürettiği maçında, üst üste 11. galibiyetini aldı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 11:18
76ers'ın serisi sürüyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 'i 121-95 yenen , galibiyet serisini 11 karşılaşmaya çıkardı.

NBA'e 13 maçla devam edildi. Normal sezonun sonuna doğru formunu artıran Philadelphia 76ers, ağırladığı Brooklyn Nets'i 121-95 mağlup etti.

8 oyuncunun çift haneli skor ürettiği 76ers'ta Ben Simmons 15 sayı, 12 ribaunt, 6 asist ve J.J. Redick 19 sayıyla öne çıktı. 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı, ise 5 dakikada 5 sayı attı.

Nets'te Spencer Dinwiddie 16 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Jahlil Okafor 15 sayı, 5 ribauntla oynadı.

HEAT PLAY-OFF BİLETİ ALDI

, konuk ettiği 'ı 101-98 yenerek Doğu Konferansı'nda play-off'lara katılmaya hak kazanan 7. takım oldu.

Heat'te Gorand Dragic 22 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma, Hassan Whiteside da 18 sayı, 12 ribaunt, 3 blokla "double double"a imza attı.

Hawks'ta John Collins'in 19 sayı, 10 ribaunt, Tyler Dorsey'nin 18 sayı, 6 ribaunt ve Damion Lee'nin 16 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

WARRIORS, WESTBROOK'UN 44 SAYINA RAĞMEN KAZANDI

Son şampiyon Golden State Warriors ile Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Thunder arasındaki maç, eski takım arkadaşları ile 'u karşı karşıya getirdi.

Durant'in 34 sayı, 10 ribauntla sürüklediği misafir ekip Warriors, Thunderlı Westbrook'un 44 sayı, 16 ribaunt, 6 asistlik performansına rağmen sahadan 111-107 galip ayrıldı.

Warriors'ta Klay Thompson, Thunder'da da 20 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 112-106

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 121-95

Miami Heat-Atlanta Hawks: 101-98

New York Knicks-Orlando Magic: 73-97

Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 120-114

Houston Rockets-Washington Wizards: 120-104

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 106-102

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 107-111

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 115-109

Denver Nuggets-Indiana Pacers: 107-104

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 117-110

Phoenix Suns-Sacramento Kings: 97-94

Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs: 113-110

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76ers'ın serisi sürüyor
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