Canik Belediyespor: 66 - OGM Ormanspor: 77

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Canik Belediyespor'u 77-66 yendi.
Salon: Hasan Doğan
Hakemler: Sinem Tetik, Murat Ciner, Kerem Yılmaz
Canik Belediyespor: Saadet Aysu Keskin 2, Ceren Gökdemir 10, Smith 10, Yasemin Begüm Dalgalar 12, Manuel 13, Gizem Yavuz 6, Duygu Fırat 9, Nilay Aydoğan 4, Neslihan Demir, Süheyla Süer Parlak
OGM Ormanspor: Safiye Simay Karaman 8, Thomas 15, Damla Gezgin, Şerife Alperi Onar 9, Kulichova 5, Ivankovic 19, Sykes 13, Melisa Can 8, Ayşe Pelin Gürçavdı
1. Periyot: 9-19
Devre: 28-38
3. Periyot: 47-57