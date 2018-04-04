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: 66 - OGM : 77

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 24. hafta mücadelesinde OMG , 'u deplasmanda 77-66 mağlup ederek ligde oynadığı 22. maçta 8. galibiyetini elde etti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 20:09
Canik Belediyespor: 66 - OGM Ormanspor: 77

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında OGM , deplasmanda 'u 77-66 yendi.

Salon: Hasan Doğan

Hakemler: Sinem Tetik, Murat Ciner, Kerem Yılmaz

Canik Belediyespor: Saadet Aysu Keskin 2, Ceren Gökdemir 10, Smith 10, Yasemin Begüm Dalgalar 12, Manuel 13, Gizem Yavuz 6, Duygu Fırat 9, Nilay Aydoğan 4, Neslihan Demir, Süheyla Süer Parlak

OGM Ormanspor: Safiye Simay Karaman 8, Thomas 15, Damla Gezgin, Şerife Alperi Onar 9, Kulichova 5, Ivankovic 19, Sykes 13, Melisa Can 8, Ayşe Pelin Gürçavdı

1. Periyot: 9-19

Devre: 28-38

3. Periyot: 47-57

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Canik Belediyespor: 66 - OGM Ormanspor: 77
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