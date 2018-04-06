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Doğuş'a nazar boncuğu

THY ’nde normal sezonu geçen hafta ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Doğuş, normal sezonun ında ’ya uzatma sonucunda 99-91 kaybetti.

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Fenerbahçe Doğuş'a nazar boncuğu

Doğuş, THY 'nde normal sezonun ında 'ya uzatmada 91-99 yenildi. İlk yarıda maça giremeyen F.Bahçe 18 sayı (20-38) geri düşse de kenardan gelen Vesely ve Sloukas'la devre sonunda farkı 11'e indirdi: 36-47. Kanarya ikinci yarıya istekli başlasa da top kayıpları ve Nedovic'in sayıları ile son bölümü 51-59 üstün kapatan Malaga idi... 4. periyoda ev sahibi müthiş girdi ve 13-0'lık seri ile 64-59 öne geçti. Ancak top kayıplarıyla temposunu yitiren sarı-lacivertliler, son 7 saniyeye 83-81 geride girdi. Son hücumda Nunnaly'nin kaçan şutunu gecenin en iyisi Sloukas (26 sayı, 7 asist) tipledi ve 83-83'le maç uzadı. Ancak İspanyol ekibi uzatmada yakaladığı 5 sayılık avantajı iyi kullanıp maçı 99-91 kazanırken, Fenerbahçe Doğuş da sezonu taraftarlarının alkışlarıyla bitirip, gözünü play-off'a çevirdi.

EFES KAZANDI, FENER'İN RAKİBİ BASKONİA OLDU
F.Bahçe'nin play-off'taki rakibi, 'in dün 81-79 yendiği Baskonia oldu. Khimki de, 'ya kaybedince, İspanyol ekibinin 7. olması kesinleşti.

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Fenerbahçe Doğuş'a nazar boncuğu
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