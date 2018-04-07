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uzatmada kazandı

Normal süresi berabere biten maçta - maçından 83-76 konuk takım galip ayrıldı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 16:52
Yakın Doğu Üniversitesi uzatmada kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında , normal süresi 71-71 biten maçta 'yi uzatma bölümü sonrası deplasmanda 83-76 yendi.

Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Tekin Özübir, Musa Kazım Çetin, Yiğit Gönültaş

Adana ASKİ: Williams 29, Snow 18, Ceyda Sinan 8, Melike Bakırcıoğlu 4, Nazlı Bircan Gökdemir, Bas 14, Gamze Takmaz 3, Nilay Kartaltepe

Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 5, Eldebrink 7, Cansu Köksal 3, Bahar Çağlar 6, Holingsvorth 15, Gruda 13, McBride 24, Vandersloot 10

1. Periyot: 15-21
Devre: 27-35
3. Periyot: 48-57
Normal süre: 71-71

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Yakın Doğu Üniversitesi uzatmada kazandı
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