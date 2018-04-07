Yakın Doğu Üniversitesi uzatmada kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, normal süresi 71-71 biten maçta Adana ASKİ'yi uzatma bölümü sonrası deplasmanda 83-76 yendi.
Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Tekin Özübir, Musa Kazım Çetin, Yiğit Gönültaş
Adana ASKİ: Williams 29, Snow 18, Ceyda Sinan 8, Melike Bakırcıoğlu 4, Nazlı Bircan Gökdemir, Bas 14, Gamze Takmaz 3, Nilay Kartaltepe
Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 5, Eldebrink 7, Cansu Köksal 3, Bahar Çağlar 6, Holingsvorth 15, Gruda 13, McBride 24, Vandersloot 10
1. Periyot: 15-21
Devre: 27-35
3. Periyot: 48-57
Normal süre: 71-71