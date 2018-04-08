Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Ersan İlyasova double-double yaptı, Philadephia kazandı

double-double yaptı, Philadephia kazandı

'de normal sezonun tamamlanmasına sayılı günler kala milli oyuncularımız ve 'ın formasını giydiği evinde 'i 109-97 mağlup etti.

Giriş Tarihi: 9.4.2018 01:19 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 01:21
Ersan İlyasova double-double yaptı, Philadephia kazandı

, evinde 'i 109-97 mağlup ederek 80. maçında 50. galibiyetini aldı ve konferans üçüncülüğü yolunda önemli bir adım attı.

Milli oyuncu karşılaşmayı 11 sayı, 12 ribaund ve 3 asistle tamamlayarak üst üste 4. maçında double-double yaptı. Bir diğer milli yıldız ise 2 dakika süre aldığı maçta sayı atamadı.

Philadelphia 76ers'ta en skorer isim 18 sayı atan J.J. Redick olurken ona 16 sayı, 9 asist, 7 ribaund ve 4 top çalmayla Ben Simmons ve 15 sayı, 10 ribaundla Robert Covington yardımcı oldu.

Dallas Mavericks cephesinde ise 21 sayıyla oynayan Harrison Barnes karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Mavericks'in çaylak oyuncusu Dennis Smith Jr. ise 20 sayı, 11 asistle double-double yaptı.

Philly kariyerindeki galibiyet rakamı 125-283 olan başantrenör Brett Brown maçtan sonra yaptığı açıklamada "Bir kültür oluşturuyoruz. Şimdiye kadar 50 maç kazandık, ev sahibi avantajını garantiledik ve galibiyet rekorumuzu egale ettik. Bu doğru. Ancak bizim için en önemli şey bu değil." dedi.

VODAFONE 13. İSTANBUL YARI MARATONU'NDAN REKOR ÇIKTI!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ersan İlyasova double-double yaptı, Philadephia kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN