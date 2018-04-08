Philadelphia 76ers, evinde Dallas Mavericks'i 109-97 mağlup ederek 80. maçında 50. galibiyetini aldı ve konferans üçüncülüğü yolunda önemli bir adım attı.

Milli oyuncu Ersan İlyasova karşılaşmayı 11 sayı, 12 ribaund ve 3 asistle tamamlayarak üst üste 4. maçında double-double yaptı. Bir diğer milli yıldız Furkan Korkmaz ise 2 dakika süre aldığı maçta sayı atamadı.

Philadelphia 76ers'ta en skorer isim 18 sayı atan J.J. Redick olurken ona 16 sayı, 9 asist, 7 ribaund ve 4 top çalmayla Ben Simmons ve 15 sayı, 10 ribaundla Robert Covington yardımcı oldu.

Dallas Mavericks cephesinde ise 21 sayıyla oynayan Harrison Barnes karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Mavericks'in çaylak oyuncusu Dennis Smith Jr. ise 20 sayı, 11 asistle double-double yaptı.

Philly kariyerindeki galibiyet rakamı 125-283 olan başantrenör Brett Brown maçtan sonra yaptığı açıklamada "Bir kültür oluşturuyoruz. Şimdiye kadar 50 maç kazandık, ev sahibi avantajını garantiledik ve galibiyet rekorumuzu egale ettik. Bu doğru. Ancak bizim için en önemli şey bu değil." dedi.

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